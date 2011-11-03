〔英国债市〕英债下滑,因希腊接纳援助计划的机率上升燃点市场乐观情绪

路透伦敦11月3日电---英债期货周四下跌,希腊最终将接纳1,300亿欧元救助计划的机率上升,重燃市场的乐观情绪.

希腊事态发表将继续主导周五英债表现,因当日没有重大的英国数据公布.周五的美国非农就业数据和焦点放在欧债危机的20国集团(G20)峰会将为投资者提供进一步线索.

12月英债期货FLGZ1结算价下跌80个跳动点,至129.23,和可比德债走势基本一致.英债价格日内波幅接近两个大点,交投介于128.75低位和130.51高位.

希腊总理帕潘德里欧就最新救助方案举行公投的立场软化.他的让步降低希腊无序违约的机率.

数据显示英国10月服务业活动放缓,Markit/CIPS的英国10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的52.9降至51.3,远逊于预期的小幅下滑至52.0.[ID:nCN1195620]数据暗示该国可能滑入衰退.而20年英债标售成绩良好,但两者未能对承压的英债提供很大的支持.

欧洲央行(ECB)周四将指标利率下调25个基点至1.25%,因欧元区债务危机不断恶化,盖过了对持续高通胀率的忧虑.与此同时,欧洲央行还将存款利率调降至0.5%,并把隔夜贷款利率调降至2.0%.[ID:nCN1195922]

现货公债市场上,10年期英债收益率GB10YT=RR上升9个基点,报2.37%,较可比德债收益率差走宽1个基点,至46个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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