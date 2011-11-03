〔纽约期市〕糖和可可期货上涨,受商品和金融市场普遍走强带动

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透纽约/伦敦11月3日电---糖,可可和阿拉比卡咖啡期货周四连升第二天,受助于商品市场和大部份其他金融市场普遍上涨.
全球股市和原油市场走强,受助于投资者对希腊将放弃就欧元区救助计划举行公投的希望升温,以及欧洲央行意外减息.
路透-Jefferies CRB指数.CRB上升1.3%,至320.25.
原糖期货交投继续清淡,价格小升,受投资者买盘带动.大部份市场人士离场观望,等待解决欧洲债务危机进展的消息.
ICE-3月原糖期货SBc1涨0.23美分,或0.9%,报每磅25.65美分,伦敦12月白糖合约LSUc1上升0.7美元,或0.1%,报每吨681美元.
洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCc1收高55美元,或2.1%,报每吨2,720美元,伦敦12月可可期货LCCZ1涨26英镑,或1.5%,报每吨1,706英镑.
ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCc1涨2.80美分,或1.3%,报每磅2.2680美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2扭转走势,收低21美元,或1.1%,收报每吨1,841美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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