〔欧洲股市〕大幅收涨,受助于欧洲央行降息和希腊乐观情绪

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1.9%

* 欧洲央行降息提振股市

* 预计希腊将放弃就救助方案进行公投

* 情势依旧动荡

路透伦敦11月3日电---欧洲股市周四大幅收涨,受助于欧洲央行降息和对希腊将放弃就救助方案进行公投计划的乐观情绪,这缓解了人们对希腊可能退出欧元区的忧虑.

策略师称,如果股市要延续涨势,还需要经济增长的更多证据.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲扬1.9%,报990.11点.

"欧洲央行决定的重要性盖过了今日所作的任何政治决定,"Standard Life Investments的全球策略部主管Andrew Milligan称,该公司管理着1,968亿英镑的资产.

"这是颇受市场欢迎的好消息,他们认识到欧洲经济体面临的艰难局面."

欧洲央行将其指标利率调降25个基点至1.2%,因欧元区债务危机不断升级盖过了对通胀居高不下的担忧.

欧元区银行股.SX7E涨幅居前,劲扬3.3%.法国巴黎银行(BNPP.PA)攀升7.5%,之前该行在第三季业绩声明中表示,削减了对希腊,意大利和西班牙的敞口逾120亿欧元.

英国富时100指数.FTSE收涨1.12%,报5,545.64点;德国股市DAX指数.GDAXI劲扬2.81%,报6,133.18点;法国CAC-40指数.FCHI攀升2.73%,报3,195.47点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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