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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 05:09 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,受美元走弱和技术买盘带动

路透芝加哥11月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦周四上升,交易员称,市场愈发乐观预期希腊将放弃就救助计划举行公投,引发风险意愿再次抬头.

美元下跌对小麦市场提供进一步支持,交易商说小麦市场出现超卖,且是时候反弹.

指标CBOT-12月小麦合约WZ1上升,收在其30天移动均线上方,本周稍早该合约未能守住在30天移动均线上方的支持位.

受旱灾影响的美国大平原出现阵雨和降雪,有利于生长受乾旱天气影响的硬红冬小麦.

美国农业部称,美国一周出口销售32.01万吨小麦,低于35-45万吨的预估区间.

12月小麦期货WZ1收升12-1/2美分,报每蒲式耳6.36美元.

今日CBOT小麦预估成交量为91,755口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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