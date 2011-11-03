〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,受美元走弱和技术买盘带动

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透芝加哥11月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦周四上升,交易员称,市场愈发乐观预期希腊将放弃就救助计划举行公投,引发风险意愿再次抬头.
美元下跌对小麦市场提供进一步支持,交易商说小麦市场出现超卖,且是时候反弹.
指标CBOT-12月小麦合约WZ1上升,收在其30天移动均线上方,本周稍早该合约未能守住在30天移动均线上方的支持位.
受旱灾影响的美国大平原出现阵雨和降雪,有利于生长受乾旱天气影响的硬红冬小麦.
美国农业部称,美国一周出口销售32.01万吨小麦,低于35-45万吨的预估区间.
12月小麦期货WZ1收升12-1/2美分,报每蒲式耳6.36美元.
今日CBOT小麦预估成交量为91,755口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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