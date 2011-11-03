〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受欧元区乐观情绪提振

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透芝加哥11月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,受欧元区债务问题有望得到解决的乐观情绪重现提振.
股市和原油上涨,美元下跌,因对欧元区的希望升温.
11月合约交割9口,近期交割量较低提振大豆市场.
技术超卖导致的空头回补和中国买入美国大豆的传言同样提振市场,而美国大豆收割受降雨影响拖延亦提供支撑.
下周至未来10天天气潮湿,将延缓美国玉米和大豆收割.
美国农业部称,上周净出口销售209,700吨美国大豆,低于市场预期的45-75万吨.
1月大豆合约低于所有关键移动平均线,九日相对强弱指标位于49.
CBOT-11月大豆期货SX1收高25-3/4美分,报每蒲式耳12.19-1/4美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1升1.18美分,报每磅52.03美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1上涨4.0美元,收报每短吨314.5美元.
今日CBOT大豆预估成交量为172,947口,豆油为84,985口,豆粕为55,736口.
以下为CBOT农产品期货在1850GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 653.50 8.50 1.3% 3.9%
CBOT大豆Sc1 1219.25 25.75 2.2% -12.5%
CBOT豆粕SMc1 314.50 4.00 1.3% -15.1%
CBOT豆油BOc1 52.03 1.18 2.3% -9.9%
CBOT小麦Wc1 636.00 12.50 2.0% -19.9%
CBOT稻米RRc1 1592.00 -22.00 -1.4% 13.8%
EU小麦BL2X1 193.50 4.00 2.1% -23.4%
NYMEX原油期货CLc1 93.98 1.46 1.6% 2.8%
道琼工业指数.DJI 12,002 166 1.4% 3.7%
现货金XAU= 1762.10 24.40 1.4% 24.1%
欧元/美元EUR= 1.3820 0.0072 0.5% 3.5%
美元指数.DXY 76.7220 -0.2970 -0.4% -2.9%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1817 -42 -2.3% 2.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李富强;审校 利棣儿
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