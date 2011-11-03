〔纽约期市〕ICE期棉受投机卖盘打压收低,盘中呈区间走势

路透纽约11月3日电---期棉周四因投资者卖盘而收低,盘中呈区间走势,交易员称市场人士在关注旷日持久的欧债危机之时,正在等待交投诱因.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收低0.22美分,报每磅98.12美分,盘中交投区间介于97.30至99.44美分.

汤森路透初步数据显示,周四成交量为20,700口,较30日均值高出逾三分之一.

上周五棉花合约收在1.0437美元,此为近月合约六周以来最高结算价.

独立分析师Mike Stevens表示,市场看到多头指数基金展期部分棉花头寸,从12月合约展期至远月.

交易商称,美国农业部公布的一周出口销售报告让人印象不深,美国农业部公布,上周陆地棉净出口量为92,000包.

技术方面,交易员称12月合约可能很快跌向上周触及的近期低位0.96美元,并可能进一步跌向0.93美元,甚至0.90美元.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至11月2日,棉花市场未平仓合约为164,944口,为4月20日以来最高.周三期棉成交量为27,453口,上一日为37,442口.(完)