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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 03:15 BJT

〔标题新闻〕美财政部次长称中国承认增加汇率灵活性扶助其转向内需驱动型经济,是强有力工具

美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)

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