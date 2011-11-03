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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 03:28 BJT

〔标题新闻〕澳洲总理吉拉德称G20领袖普遍同意增加IMF资源,以使IMF有对抗未来危机的工具

G20为20国集团

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7KK00W]

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