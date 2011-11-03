版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 04:27 BJT

〔美国股市〕ADR收高近2%,此前欧洲央行降息25个基点

路透纽约11月3日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四收高,此前欧洲央行意外降息,而希腊可能放弃公投.

欧洲央行(ECB)周四将指标利率下调25个基点至1.25%,因欧元区债务危机不断恶化,盖过了对持续高通胀率的忧虑.[ID:nCN1195922]

欧洲企业ADR强劲上涨.法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)(BNPQY.PK)劲升9.09%,报22.20美元,INGING.AS(ING.N)大涨11.10%至8.61美元.

欧元兑美元上涨,因希腊可能放弃公投的乐观预期盖过欧洲央行降息,提振ADR.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收高1.92%,标准普尔500指数.SPX收高1.88%.纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR劲升2.61%.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS涨0.78%.沪综指.SSEC隔夜小幅收高0.16%至六周高位.

纽约梅隆银行的拉丁美洲ADR指数.BKLA升0.70%,巴西银行股下跌拖累涨幅.Itau Unibanco(ITUB4.SA)(ITUB.N)下滑0.79%,报18.78美元,Banco Bradesco(BBDC4.SA)(BBD.N)下跌1.42%,报17.93美元.(完)

--编译 李富强;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐