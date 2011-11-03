〔金属期市〕期铜尾盘反弹,因希腊举行公投的立场软化

* 期铜受欧债危机的消息左右

* 欧洲央行降低,总裁德拉吉预计欧元区年底出现"轻度经济衰退"

* Freeport印尼矿山运行在充份产能的5%

* 关注周五公布的美国非农就业数据

路透纽约/伦敦11月3日电---期铜周四在交投震荡中小幅上升,因市场希望希腊将放弃就欧元区援助计划举行公投,且欧洲央行意外降息加强市场的信心.

铜价尾盘从稍早跌势中反弹,终场收升,伴随全球股市大幅上涨,因风险意愿得到改善,此前欧洲央行宣布降息,且美国数据显示劳工市场有温和改善.

但市况仍然波动,因广泛市场对欧洲的消息和欧洲央行新任总裁的讲话作出反应.交易商离场观望,他们在周五美国月度非农就业报告出炉前保持谨慎态度.市场预计,美国10月非农就业岗位将增加9.5万个.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3卖出价报每吨7,910美元,周三收报7,885.在欧洲央行公布意外减息25个基点,至1.25%後,期铜触及盘中高位7,960美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1小升0.75美分,收报每磅3.5885美元,盘中交易区间为3.4740-3.6090美元.

在欧洲财政体质的不确定性下,铜市交投仍然清淡.根据汤森路透初步数据,COMEX的成交略高于58,000手,较30天均值低超过10%.

欧洲央行减息,因对欧元区债务危机的忧虑盖过了对通胀上升的担忧,而在希腊总理帕潘德里欧提出就欧盟援助计划举行公投引起外界怒火下,希腊政府处于倒台边缘.

希腊总理帕潘德里欧表示将为解决政治危机同反对党磋商,对救助方案举行公投的立场软化.

一印尼能源和矿物资源部高级官员称,Freeport McMoRan Copper & Gold's (FCX.N)在印尼Grasberg大型矿场铜以其充份产能的5%运行.

LME铜库存减少1,150吨,至422,125吨,为2月来最低.库存在过去五周累计下降约10%.

以下为1727GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 358.10 0.00 +0.00 444.70 -19.47

LME期铝 2146.00 19.00 +0.89 2470.00 -13.12

LME期铜 7910.00 25.00 +0.32 9600.00 -17.60

LME期铅 2035.00 11.00 +0.54 2550.00 -20.20

LME期镍 18415.00 -165.00 -0.89 24750.00 -25.60

LME期锡 22000.00 0.00 +0.00 26900.00 -18.22

LME期锌 1969.50 42.50 +2.21 2454.00 -19.74

上海期铝 16140.00 -145.00 -0.89 16840.00 -4.16

上海期铜 56800.00 -1870.00 -3.19 71850.00 -20.95

上海期锌 15045.00 -280.00 -1.83 19475.00 -22.75

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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