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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 04:08 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数上涨1.76%,Nasdaq指数收升2.2%

路透纽约11月3日电---美国股市周四连涨第二天,因希腊可能放弃拟议的公投.公投可能威胁该国的欧元区成员国地位,并可能引发全球市场动荡.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上升208.43点,或1.76%,报12,044.47点;标准普尔500指数.SPX上涨23.25点,或1.88%,至1,261.15点.Nasdaq指数.IXIC攀升57.99点,或2.2%,报2,697.97点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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