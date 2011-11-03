〔加拿大汇市〕加元兑美元走强,因欧洲央行降息和希腊或放弃公投

路透多伦多11月3日电---加元兑美元周四收涨,之前欧洲央行意外宣布降息,以及有关希腊将放弃公投计划的希望升温.

全球股市,油市和其他包括加元在内的风险资产大涨,因欧洲央行降息和希腊可能放弃公投并留在欧元区.

加元兑美元CAD=D3收报1.0081加元,或0.9920美元,略低于日高1.0055加元,远高于周三收盘时的1.0136加元和0.9866美元.

美国上周初请失业金人口下降也扶助推高风险意愿.

市场关注点转向美国和加拿大周五将公布的就业数据,以寻找经济进一步复苏或疲弱的迹象.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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