〔美国债市〕公债价格下跌,欧洲央行减息扶助风险资产上涨

* 风险交易损及避险公债的买需

* 美国一周初请失业金人数下降

* ISM服务业数据弱于预期

路透纽约11月3日电---美国公债价格周四下跌,欧洲央行减息和美国初请失业金人数下降扶助燃点对风险资产的买盘,且使避险公债的需求降低.

欧洲央行宣布减息25个基点,至1.25%,因欧元区债务危机不断恶化,盖过对通胀的担忧.

美国一周初请失业金人数降至40万人关口以下,这盖过了数据显示美国10月服务业增速不及预期的快的影响.

"周四公债市场承压,主要原因是在全球经济复苏出现一连串不利因素的情况下,美国股市仍有能力稳健上涨,"CRT Capital Group公债策略师Ian Lyngen说.

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌22/32,收益率从周三尾盘的1.99%上升至2.07%.30年期公债US30YT=RR价格大跌1-28/32,收益率从周三尾盘的3.02%升至3.10%.

美股三大股指大涨约2%.[.NCN]

"(欧洲央行)降息比市场预期的略早,但在欧洲央行今年稍早升息时,许多投资者都感到困惑,所以欧洲央行正在扭转当初不明智的政策,"Decision Economics高级分析师Cary Leahey说.

周二德拉吉接替特里谢出任欧洲央行总裁,德拉吉在周四称经济前景"非常高度不明确和下行风险加剧,"他说,可能将2012年平均实质国内生产总值(GDP)增幅预估大幅下修.

德拉吉亦将欧元区今年下半年经济增长放缓归咎于于金融市场紧张,又表示预计2012年通胀率将低于2%.

"欧洲央行新总裁敢于做正确的事,尽管他可能面临对通胀太宽松的批评,"Leahey说.

美国经济数据好坏不一.最新一周初请失业金人数下降不利公债,但美国供应管理协会(ISM)非制造业数据下跌支持公债.

一周初请失业金人数下降令周五出炉的非农就业数据可能显示低迷的美国劳工市场有些微改善的希望略为升温.

根据路透访问分析师的预估中值,预计10月非农业岗位增加9.5万个,略低于9月的增加10.3万个.

美联储推出进一步量化宽松政策的前景也扶助风险资产.

美联储周三下调其经济增长预估,且美联储主席贝南克称,经济增长可能仍然"令人沮丧的缓慢."

欧盟向希腊提供的救助计划将要求希腊落实进一步的撙节举措,这亦是市场焦点所在.

处于下台边缘的希腊政府周四放弃就希腊留在欧元区举行公投的想法.希腊总理帕潘德里欧告诉其党派议员,他同意和中间偏右的反对党就过渡政府落实新的欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划展开会谈.

如果此举将使欧盟/IMF援助计划得到希腊一致的支持,希腊就毋须举行公投.

-----------------------1943GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-1/32 (- 1/32) 0.238

五年期公债US5YT=RR 100-14/32 (- 4/32) 0.913

10年期公债US10YT=RR 100-19/32 (-20/32) 2.059

30年期公债US30YT=RR 112-20/32 (-1-29/32) 3.098 (完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>