〔加拿大股市〕上涨近2%,因对希腊的希望增强和欧洲央行宣布减息

路透多伦多11月3日电---加拿大股市多伦多证交所S&P/TSX综合指数周四上涨近2%,连升两天,受助于希腊对欧元区援助计划举行公投的立场软化,及欧洲央行意外宣布降息.

在反对党要求希腊总理帕潘德里欧下台後,他就欧元区援助计划举行信任投票的立场软化,提振全球金融市场人气.

欧洲央行作出令市场意外的决定,宣布减息以扶助应对债务危机,此举将提振信贷可获得性和擦亮商品需求的前景,消息提振油价和金价.