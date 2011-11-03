〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因希腊放弃公投希望及欧洲央行降息

* 希腊可能放弃公投的可能性提振油价

* 欧洲央行意外降息

* 关注周五美国公布10月非农就业报告

路透纽约11月3日电---美国原油期货周四连涨第二日,因有新的迹象显示希腊可能避免对救助计划全民公投,且欧洲央行意外降息提振油价和股市.

希腊政府周四软化了公投的立场,而欧洲的领导人首次谈及可能要求希腊退出欧元区以维护欧元稳定.

欧洲央行意外降息25个基点,至1.25%,欧洲央行总裁德拉吉表示,欧元区可能在今年下半年陷入"轻度衰退".

投资人周五焦点将在美国公布的10月非农就业报告上,路透调查显示分析师预计上月美国新增非农就业岗位9.5万.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报94.07美元,涨1.56美元或1.69%,盘中在90.87-94.61美元之间交投,日高较近月原油期货的200日移动均线切入位94.82美元仅差0.21美元.

美国劳工部周四公布的数据显示,美国10月29日当周初请失业金人数降至39.7万人,预估为40万人,前周修正後为40.6万人,初值为40.2万人.[ID:nCN1195876]

美国商务部周四公布,美国9月工厂订单增长0.3%,市场预估为下降0.1%,9月耐久财(耐用品)订单修正後为下跌0.6%,前值为下降0.8%.[ID:nCN1193916]

美国供应管理协会(ISM)周四公布,10月非制造业指数为52.9,预估为53.5,9月为53.0.[ID:nEAPA30DM1]

国际能源署(IEA)周四称,油价势将维持高位,因发掘新原油资源的投资,落後于中国、印度和中东经济体的需求增长.[ID:nCN1195544]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 94.07 1.56 1.7% 90.87 94.61 283,671 265,626

1月原油 93.91 1.56 1.7% 90.76 94.42 70,871 64,285

12月RBOB汽油 2.6418 0.0146 0.6% 2.5900 2.6543 36,711 66,880

1月RBOB汽油 2.6266 0.0184 0.7% 2.5721 2.6367 25,170 33,941

12月取暖油 3.0381 0.0374 1.3% 2.9750 3.0536 43,417 74,438

1月取暖油 3.0369 0.0366 1.2% 2.9755 3.0509 19,271 37,891

ICE合约

12月布兰特 110.83 1.49 1.4% 107.83 111.24 215,098 238,271

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 513,374 491,425 679,853 1,339,082 5,942

汽油 91,652 152,918 136,480 270,366 -4,052

取暖油 95,225 167,405 146,000 293,652 -2,016(完)