〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因希腊放弃公投希望及欧洲央行降息

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
* 希腊可能放弃公投的可能性提振油价
* 欧洲央行意外降息
* 关注周五美国公布10月非农就业报告
路透纽约11月3日电---美国原油期货周四连涨第二日,因有新的迹象显示希腊可能避免对救助计划全民公投,且欧洲央行意外降息提振油价和股市.
希腊政府周四软化了公投的立场,而欧洲的领导人首次谈及可能要求希腊退出欧元区以维护欧元稳定.
欧洲央行意外降息25个基点,至1.25%,欧洲央行总裁德拉吉表示,欧元区可能在今年下半年陷入"轻度衰退".
投资人周五焦点将在美国公布的10月非农就业报告上,路透调查显示分析师预计上月美国新增非农就业岗位9.5万.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报94.07美元,涨1.56美元或1.69%,盘中在90.87-94.61美元之间交投,日高较近月原油期货的200日移动均线切入位94.82美元仅差0.21美元.
美国劳工部周四公布的数据显示,美国10月29日当周初请失业金人数降至39.7万人,预估为40万人,前周修正後为40.6万人,初值为40.2万人.[ID:nCN1195876]
美国商务部周四公布,美国9月工厂订单增长0.3%,市场预估为下降0.1%,9月耐久财(耐用品)订单修正後为下跌0.6%,前值为下降0.8%.[ID:nCN1193916]
美国供应管理协会(ISM)周四公布,10月非制造业指数为52.9,预估为53.5,9月为53.0.[ID:nEAPA30DM1]
国际能源署(IEA)周四称,油价势将维持高位,因发掘新原油资源的投资,落後于中国、印度和中东经济体的需求增长.[ID:nCN1195544]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
12月原油 94.07 1.56 1.7% 90.87 94.61 283,671 265,626
1月原油 93.91 1.56 1.7% 90.76 94.42 70,871 64,285
12月RBOB汽油 2.6418 0.0146 0.6% 2.5900 2.6543 36,711 66,880
1月RBOB汽油 2.6266 0.0184 0.7% 2.5721 2.6367 25,170 33,941
12月取暖油 3.0381 0.0374 1.3% 2.9750 3.0536 43,417 74,438
1月取暖油 3.0369 0.0366 1.2% 2.9755 3.0509 19,271 37,891
ICE合约
12月布兰特 110.83 1.49 1.4% 107.83 111.24 215,098 238,271
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 513,374 491,425 679,853 1,339,082 5,942
汽油 91,652 152,918 136,480 270,366 -4,052
取暖油 95,225 167,405 146,000 293,652 -2,016(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)