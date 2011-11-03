〔美国股市〕收涨,因希腊或放弃公投且欧洲央行意外降息

* 希腊政府可能放弃公投

* 欧洲央行意外降息,支撑股市

* 美国周五将公布月度就业数据

* 道指收高1.8%,标普500指数收涨1.9%,Nasdaq指数劲扬2.2%

路透纽约11月3日电---美国股市周四连涨第二天,因希腊可能放弃拟议的公投.公投可能威胁该国的欧元区成员国地位,并可能引发全球市场动荡.

欧洲消息将在未来数月令投资者不安.投资者担忧希腊可能违约或引发新一轮蔓延至欧洲以外的金融危机.

欧洲央行稍早降息令投资者惊喜,此举暗示央行将采取更为激进的举措应对该地区成长放缓.

希腊总理帕潘德里欧可能放弃其公投提议.这项提议可能令上周达成一致的期待已久的帮助希腊削减债务并支撑欧洲银行的协议偏离轨道.

"市场非常关注希腊,短线投资者解读欧洲传来的消息,"芝加哥North Star Investment Management Corp.的首席首席投资长Eric Kuby表示.

"一到两个月前,人们预期的危机程度更深,扩散范围更广.但这样的情况并未出现,因此人们试图更多地投资股市,重新进行风险投资."

成长相关个股领涨,能源股表现最佳.股市表现与欧元走势的关联性很高,欧元整日累积动能,受助于来自欧洲的利好消息.

标普能源股指数.GSPE劲扬2.5%.而科技股指数.GSPT则攀升2.4%.

道琼工业指数.DJI上升208.43点,或1.76%,报12,044.47点;标准普尔500指数.SPX上涨23.25点,或1.88%,至1,261.15点.Nasdaq指数.IXIC攀升57.99点,或2.2%,报2,697.97点.

手机芯片生产商高通(QCOM.O)股价劲扬7.5%,至56.11美元,扶助支撑Nasdaq指数,该公司周三公布的营收预估强于预期.

周五市场关注点将转向美国10月非农就业报告.接受汤森路透调查的分析师预期上月就业岗位增加9.5万个.

周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人口减少,这是美国经济稳步成长的迹象.

"我们看到的美国经济数据十分良好,因此,未见任何令市场焦点发生负面改变的事件,"Kuby表示.

美国企业公布的强劲业绩也在近几周为市场提供支撑,他说.

收盘後,星巴克股价(SBUX.O)跳升2.4%,报42.40美元,之前该公司公布业绩.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约83.8亿股,与上年84.7亿股的日成交均值基本一致.

纽约证交所涨跌股之比为约为4:1,Nasdaq市场约为3:1.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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