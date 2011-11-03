《美国重要政经日程》--11月4日

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部发布10月就业形势报告.
1330 - 财政部负责金融市场的助理部长Mary Miller在美国律师协会(American Bar Association)银行法会议上致辞.
1700 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在美国律师协会银行法会议上发表"金融监管国际日程"的演讲.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周五涨逾1%，距两个月高位仅咫尺之遥，此前美国公布就业报告显示薪资增长仍然低迷，降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的机率。