《美国重要政经日程》--11月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部发布10月就业形势报告.

1330 - 财政部负责金融市场的助理部长Mary Miller在美国律师协会(American Bar Association)银行法会议上致辞.

1700 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在美国律师协会银行法会议上发表"金融监管国际日程"的演讲.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)