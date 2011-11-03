《综述》欧洲央行意外降息且谨慎看待购债计划,总裁称经济或温和衰退

* 欧洲央行将利率调降25个基点至1.25%

* 德拉吉认为年末前後经济"温和衰退"

* 并未承诺扩大公债购买计划

* 欧洲央行12月降息的机率为50%--调查

路透法兰克福11月3日电---欧洲央行周四意外调降利率25个基点至1.25%,总裁德拉吉称,欧元区可能在2011年馀下时间内陷入"温和衰退".

德拉吉在上任第一周就陷入一场极度的混乱.欧元区领导人正思考万一希腊退出欧元区的情况,意大利经济政策失灵也可能把该国卷入这场风暴之中.

但他并未承诺扩大央行购债计划来支撑意大利和西班牙等国,反而将这一计划称为"有局限的".

"我们现在看到的是...随着年关将至,缓慢的经济成长逐渐变为温和衰退,"德拉吉在新闻发布会上表示,会上他沿袭了前任总裁特里谢的一些语言风格,并不时掺进一些幽默感,首次亮相便令人信服.