《综述》欧洲央行意外降息且谨慎看待购债计划,总裁称经济或温和衰退

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
* 欧洲央行将利率调降25个基点至1.25%
* 德拉吉认为年末前後经济"温和衰退"
* 并未承诺扩大公债购买计划
* 欧洲央行12月降息的机率为50%--调查
路透法兰克福11月3日电---欧洲央行周四意外调降利率25个基点至1.25%,总裁德拉吉称,欧元区可能在2011年馀下时间内陷入"温和衰退".
德拉吉在上任第一周就陷入一场极度的混乱.欧元区领导人正思考万一希腊退出欧元区的情况,意大利经济政策失灵也可能把该国卷入这场风暴之中.
但他并未承诺扩大央行购债计划来支撑意大利和西班牙等国,反而将这一计划称为"有局限的".
"我们现在看到的是...随着年关将至,缓慢的经济成长逐渐变为温和衰退,"德拉吉在新闻发布会上表示,会上他沿袭了前任总裁特里谢的一些语言风格,并不时掺进一些幽默感,首次亮相便令人信服.
"很可能大幅调降2012年平均实质国内生产总值(GDP)增长预估,"他说.
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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