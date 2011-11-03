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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 06:18 BJT

《日本重要政经日程》--11月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行新闻发布会.

0300 - 每周石油数据.

企业面:

0230 - Yamaha Motor Corp(7272.T)第三季财报

0600 - 武田药品工业(4502.T)第二季财报

0600 - Nikon(7731.T)第二季财报

0600 - 石油资源开发(1662.T)上半年度财报

0630 - 麒麟控股(2503.T)第三季财报

0800 - 国际石油开发帝石(1605.T)上半年度财报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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