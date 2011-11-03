〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌至逾三周低位,船运活动放缓

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透伦敦11月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四跌至逾三周最低位,船运市场前景受船只数量增加拖累而持续走疲.
波罗的海乾散货运价指数下跌42点或2.26%,至1,817点,为连续第七日下滑,且为9月21日以来最低,所有指标所衡量的船运活动均放缓.
"四大资产类别的运费持续下滑,"Dahlman Rose & Co表示.
中国交通运输部部长李盛霖周四表示,全球航运业正面临滑坡,较2008年金融危机时还差[ID:nCH0085557],而航运业前景因欧债危机而越来越变数丛生.
FBR Capital Markets称其至少在2012年底前对整体乾散货运市场前景持谨慎观点.
铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.
在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海乾散货运价指数在8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近30%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周四下滑2.65%,平均获利为23,374美元,为9月19日以来的最低位,本月稍早曾触及2010年11月以来最高位.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.22%,该型船舶平均获利为14,925美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.经纪商称,船只数量增加正令运费承压.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。