《综述》美国一周初请失业金人数下降,服务业扩张温和放缓

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
* 美国上周初请失业金人数降至39.7万人
* 10月服务业成长速度温和下滑
* 9月工厂订单意外增加
* 第三季非农生产率环比年率为上升3.1%,单位劳工成本下降
路透纽约11月3日电---周四数据显示,美国上周初请失业金人数减少,上月服务业继续扩张,表明美国经济复苏处于正轨,尽管速度不太快.
另有数据显示,9月工厂订单增加,同时企业资本支出计划大增,突显制造业的潜在强势.不过从10月零售销售数据可看出,消费者比较节省和谨慎.
"今天公布的大部分经济数据看起来都很不错,表明美国经济继续增长,"RDM Financial的首席市场分析师Michael Sheldon说.
"就在数周之前,投资者还极其担心经济如果不是已经身处衰退的话,也即将滑入衰退.最近几周的经济数据都很鼓舞人心,降低了迅速陷入衰退的可能性."
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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