《综述》美国一周初请失业金人数下降,服务业扩张温和放缓

* 美国上周初请失业金人数降至39.7万人

* 10月服务业成长速度温和下滑

* 9月工厂订单意外增加

* 第三季非农生产率环比年率为上升3.1%,单位劳工成本下降

路透纽约11月3日电---周四数据显示,美国上周初请失业金人数减少,上月服务业继续扩张,表明美国经济复苏处于正轨,尽管速度不太快.

另有数据显示,9月工厂订单增加,同时企业资本支出计划大增,突显制造业的潜在强势.不过从10月零售销售数据可看出,消费者比较节省和谨慎.

"今天公布的大部分经济数据看起来都很不错,表明美国经济继续增长,"RDM Financial的首席市场分析师Michael Sheldon说.