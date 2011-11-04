中国将放宽对日本食品的进口限制--日经新闻

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月4日电---《日本经济新闻》称，中国政府将放宽对日本食品的进口限制。这些措施是在日本福岛第一核电站发生核灾後实施的。
报导称，中国将放宽从日本进口加工食品、清酒和调味品等多数产品。水果、肉类等少量易腐坏类食品进口仍受限。
报导称，中国仍将全面禁止从日本宫城县、福岛县及其它八县进口食品。
该报称，进口产品需要出具双方认可的原产地证书。
《日本经济新闻》称，日本去年对华出口额约为13.08万亿日圆（约合1,677.3亿美元），其中食品出口占0.4%。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。