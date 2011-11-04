美官员称中国正意识到汇率弹性优点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法国戛纳11月3日电---美国财政部国际事务次长布雷纳德（Lael Brainard）周四称，中国正意识到，有弹性的汇率机制可以作为一个强大的政策工具。
她说：“货币议题一直是这些对话的一部分，我相信在此事上，会传出一些有关行动计划的声音。”
“我认为，中国正意识到，汇率的弹性机制对于助其拉动内需的重要作用。这是最有力工具之一……中国在短期内可以选择使用。”
她并称，当前美国银行体系资本金充足，足以抵御新一轮全球金融危机。
她在戛纳参加20国集团（G20）领导人峰会时告诉记者：“美国银行体系资本金状况比危机刚发生时好了很多。充裕的资本储备……是对我们的银行大额保单。”
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。