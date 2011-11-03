《综述》G20公报草案提出促增长计划,寻求扩大IMF资源

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
* G20公报草案专注于促进全球经济成长的行动方案
* 在危机加剧之际,G20寻求扩大IMF资源
* 法国的G20目标因欧元区危机加深而失色
路透法国戛纳11月3日电---在法国召开的20国集团(G20)领导人峰会周四确定一项行动方案,试图让全球经济恢复平衡增长,同时可能寻求扩大国际货币基金组织(IMF)的资源以帮助饱受经济冲击的国家.
路透看到的一份标明日期为11月2日的公报草案显示,G20将同意敦促预算赤字庞大的国家进行财政整顿,拥有巨大贸易顺差的国家提高国内需求.
消息人士告诉路透,该行动计划包括,意大利承诺削减债务与赤字.G20试图缩小经济失衡,促使欧洲结束财政混乱局面.这种失衡状况为2007-09年危机埋下伏笔.
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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