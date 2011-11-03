《综述》G20公报草案提出促增长计划,寻求扩大IMF资源

* G20公报草案专注于促进全球经济成长的行动方案

* 在危机加剧之际,G20寻求扩大IMF资源

* 法国的G20目标因欧元区危机加深而失色

路透法国戛纳11月3日电---在法国召开的20国集团(G20)领导人峰会周四确定一项行动方案,试图让全球经济恢复平衡增长,同时可能寻求扩大国际货币基金组织(IMF)的资源以帮助饱受经济冲击的国家.

路透看到的一份标明日期为11月2日的公报草案显示,G20将同意敦促预算赤字庞大的国家进行财政整顿,拥有巨大贸易顺差的国家提高国内需求.