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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 07:00 BJT

全球外汇市场11月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行记者会.

0800 - 奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)发表演讲.

0843 - 意大利10月MARKIT/ADACI服务业采购经理人指数(PMI).

0848 - 法国10月MARKIT服务业PMI终值.

0853 - 德国10月MARKIT服务业PMI.

0858 - 欧元区10月MARKIT服务业与综合PMI.

1000 - 欧元区9月生产者物价指数(PPI).

1000 - 欧洲央行执委会成员史塔克发表讲话.

1100 - 德国9月工业订单.

1230 - 美国10月非农就业报告.

1330 - 美国财政部负责金融市场的助理部长Mary Miller就"金融监管改革"发表讲话.

1400 - 美国经济周期研究所(ECRI)10月28日当周领先指标.

1700 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛就"金融监管国际日程"发表讲话.

2005 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席矽谷领导力年度公共政策会议的"美国和加州:就业、经济和全球竞争力"小组讨论(2005).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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