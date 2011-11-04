《美债周五展望》非农就业报告和希腊情势发展是关注重点

* 非农就业数据和欧洲动向为周五市场焦点

* 希腊疑虑令投资者不愿新建仓位

* 720亿美元新债发行可能令收益率承压

路透纽约11月3日电---美国公债市场投资者将密切关注周五一份重要的就业报告,以寻找经济好转的迹象,不过交易商可能不愿根据该报告大举建立新的仓位,因为欧洲债务危机近期内仍难以解决.

根据路透对71名分析师的访查,周五的非农就业报告料将显示,美国10月就业岗位增加9.5万个.

若数据优于预期,可能削弱美国公债买需;不过若围绕希腊债务问题可能蔓延的忧虑再起,则可能削弱这种影响,同时令投资者不愿大举建仓.

"我很好奇投资者与投机客将如何衡量美国温和经济增长和通胀,以及欧洲的混乱局面."瑞银集团利率分析师Chris Ahrens表示.

在欧洲,"爆出负面消息的可能性很高,但量化该消息的影响却很难,甚至是不可能的."他补充道.

希腊摇摇欲坠的政府周四同意放弃公投,而欧洲领导人则首度谈及希腊退出欧元区以保护欧元的可能性.

自从四面楚歌的希腊总理帕潘德里欧本周表示将举行公投,在全球金融市场引发恐慌以来,投资者已遭受重创.

指标10年期美债US10YT=RR收益率(殖利率)周四跌至2.06%,因投资者处于对欧洲形势的担忧而涌进美国公债市场避险.上周该收益率还高逾2.40%.

Ahrens表示,不过倘若周五的非农就业报告优于预期,或将令希腊疑虑不那麽受关注,并略微推高收益率水平,因为投资者也在等待下周720亿美元的新债发行.

美国财政部下周将标售320亿美元三年期公债、240亿美元10年期公债和160亿美元30年期公债.(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

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