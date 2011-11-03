《欧美金融市场假期一览表》--11月4日-12月31日

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
欧洲和美国金融市场假期如下:
11月11日(周五)--美国(股市正常交易,债市休市)
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--美国、加拿大、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 李春喜
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周五涨逾1%，距两个月高位仅咫尺之遥，此前美国公布就业报告显示薪资增长仍然低迷，降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的机率。