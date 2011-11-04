《乔布斯传》首周销量近38万册,跃居畅销书榜首

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月3日电---据图书数据调查机构Nielsen BookScan称，由艾萨克森（Walter Isaacson）撰写的《乔布斯传》，在书店上市首周荣登畅销书榜首，销量达到37.9万册。
该传记由西蒙舒斯特出版公司（Simon & Schuster）出版，10月24日上市，首周销量是第二大畅销书的三倍。排名第二畅销书是《The Litigators》，作者John Grisham。
《乔布斯传》虽然只销售了一周，但已跻身于今年20大畅销书榜单，是去年11月以来首周销量最高的书籍。
乔布斯于10月5日死于胰腺癌，终年56岁。艾萨克森在乔布斯的配合下写了这本传记，原定出版时间是2012年。
传记电子版于纸质版上市前一天在苹果iBooks和亚马逊Kindle电子市场发布。亚马逊曾预测，此书或将荣登2011年畅销书籍榜首。这本书的电影版权也已被索尼买下。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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