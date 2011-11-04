《乔布斯传》首周销量近38万册,跃居畅销书榜首

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月3日电---据图书数据调查机构Nielsen BookScan称，由艾萨克森（Walter Isaacson）撰写的《乔布斯传》，在书店上市首周荣登畅销书榜首，销量达到37.9万册。

该传记由西蒙舒斯特出版公司（Simon & Schuster）出版，10月24日上市，首周销量是第二大畅销书的三倍。排名第二畅销书是《The Litigators》，作者John Grisham。

《乔布斯传》虽然只销售了一周，但已跻身于今年20大畅销书榜单，是去年11月以来首周销量最高的书籍。

乔布斯于10月5日死于胰腺癌，终年56岁。艾萨克森在乔布斯的配合下写了这本传记，原定出版时间是2012年。

传记电子版于纸质版上市前一天在苹果iBooks和亚马逊Kindle电子市场发布。亚马逊曾预测，此书或将荣登2011年畅销书籍榜首。这本书的电影版权也已被索尼买下。（完）