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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 07:24 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超870万股

路透东京11月4日电---以下为日本股市周五开市前,九家外资券商的下单情况:

日股(单位:百万股):

卖单 24.6

买单 15.9

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净卖单 8.7(完)

--编译 许娜;审校 张若琪

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