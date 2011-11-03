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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--11月4日****

路透11月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月3日(四)

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 --

外资投资日本股票(10亿日圆) --

11月4日(五)

0030 澳洲央行季度货币政策声明 -- --

0843 意大利Markit服务业PMI 10月 45.0 45.8

0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.0 46.0

综合PMI -- 46.8

0853 德国Markit服务业PMI 10月 52.1 52.1

0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 47.2 47.2

综合PMI 47.2 47.2

1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +5.8% +5.9%

1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.1% -1.4%

1100 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 增加1.22 增加6.09

失业率 7.1% 7.1%

全职就业人数(万人) -- 增加6.38

兼职就业人数(万人) -- 减少0.29

就业参与率 66.8% 66.8%

1230 加拿大建筑许可 9月 +2.8% -10.4%

1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加9.5 增加10.3

制造业就业岗位(万个) 增加0.1 减少1.3

民间就业岗位(万个) 增加12.0 增加13.7

失业率 9.1% 9.1%

平均时薪 +0.2% +0.2%

每周平均工时 34.3 34.3

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月28日当周 -- 121.3

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4%

零售销售(较前季) 第三季 +0.6% +0.6%

0928 英国CIPS服务业采购经理人指数(PMI) 10月 51.3 52.0

1230 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +3.1% +2.8%

单位劳工成本 -2.4% -0.8%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月29日当周 39.7 40.0

初请失业金人数四周均值(万人) 40.45 --

续请失业金人数(万人) 10月22日当周 368.3 369

1245 欧洲央行利率决定 11月 1.25% 1.5%

1400 美国工厂订单 9月 +0.3% -0.1%

耐久财(耐用品)订单 9月修正值 -0.6% --

扣除运输的耐久财订单 +1.8% --

扣除国防的耐久财订单 -0.9% --

扣除飞机的非国防资本财订单 +2.9% --

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 52.9 53.5

企业活动指数 53.8 56.2

-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 10月 +3.7% -- (完)

--整理 龚芳/王丽鑫;审校 艾茂林

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