主要国家经济指标预测--11月4日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透11月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月3日(四)
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 --
外资投资日本股票(10亿日圆) --
11月4日(五)
0030 澳洲央行季度货币政策声明 -- --
0843 意大利Markit服务业PMI 10月 45.0 45.8
0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.0 46.0
综合PMI -- 46.8
0853 德国Markit服务业PMI 10月 52.1 52.1
0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 47.2 47.2
综合PMI 47.2 47.2
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +5.8% +5.9%
1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.1% -1.4%
1100 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 增加1.22 增加6.09
失业率 7.1% 7.1%
全职就业人数(万人) -- 增加6.38
兼职就业人数(万人) -- 减少0.29
就业参与率 66.8% 66.8%
1230 加拿大建筑许可 9月 +2.8% -10.4%
1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加9.5 增加10.3
制造业就业岗位(万个) 增加0.1 减少1.3
民间就业岗位(万个) 增加12.0 增加13.7
失业率 9.1% 9.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.3 34.3
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月28日当周 -- 121.3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4%
零售销售(较前季) 第三季 +0.6% +0.6%
0928 英国CIPS服务业采购经理人指数(PMI) 10月 51.3 52.0
1230 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +3.1% +2.8%
单位劳工成本 -2.4% -0.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月29日当周 39.7 40.0
初请失业金人数四周均值(万人) 40.45 --
续请失业金人数(万人) 10月22日当周 368.3 369
1245 欧洲央行利率决定 11月 1.25% 1.5%
1400 美国工厂订单 9月 +0.3% -0.1%
耐久财(耐用品)订单 9月修正值 -0.6% --
扣除运输的耐久财订单 +1.8% --
扣除国防的耐久财订单 -0.9% --
扣除飞机的非国防资本财订单 +2.9% --
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 52.9 53.5
企业活动指数 53.8 56.2
-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 10月 +3.7% -- (完)
--整理 龚芳/王丽鑫;审校 艾茂林
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。