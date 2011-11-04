〔企业并购〕中资银行可能收购MF Global的金属期货经纪业务

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦11月3日电---据行业消息人士透露,破产的期货经纪商MF Global的金属业务正在被分拆,但其交易员可能被新加入者瓜分,比如希望在伦敦金属市场占据一席之地的中资银行等.
消息人士表示,要出手MF Global在伦敦金属交易所(LME)的场内交易席位可能不太容易,尤其是目前大量交易都已经转向电子交易.
不过消息人士称,由于买家兴趣不大或者缺少买下整个团队的资金,MF Global HoldingsMF.N的伦敦分支可能面临被拆分的命运.MF Global Holdings周一申请破产,其伦敦分支在LME是一家中等规模的金属经纪商.
同业对手INTL FCStone的LME全球销售和交易主管Alex Heath告诉路透,最有可能收购的买家或许来自全球最大金属消费国中国.
"我猜测能购买这样规模业务的可能是中国的某个大银行,而不是欧洲或美国的银行,後者更有可能挑选个别业务部门和员工,"他表示.
"据称他们在(金属)市场几乎白手起家,因此他们需要这样的基础设施和专业技能,抓住这个机会,这些问题就可以一下子全都解决.与该行业的其它公司不同,他们有资金,也有冒险意愿."
法国农业信贷银行分析师Robin Bahr也认为中资银行最有可能成为买家."与上海之间的套利业务非常活跃,因此收购当然很有意义."
几名交易员称,中国四大国有银行之一的中国银行(601988.SS)正在英国成立一个大宗商品交易公司,该公司将向LME申请2类会员资格,不过预计至少要等到2012年才能获批.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。