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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 09:02 BJT

****欧洲经济指标预测--11月4日-11月11日****

路透11月4日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------10月31日当周-------------------------------

11月3日-11月30日

0001 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.1% -0.5%

三个月房价指数(较上年同期) -2.3% -2.3%

11月4日(五)

0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 10月 45.0 45.8

0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.0 46.0

综合PMI -- 46.8

0853 德国Markit服务业PMI 10月 52.1 52.1

0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 47.2 47.2

综合PMI 47.2 47.2

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +5.8% +5.9%

1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.1% -1.4%

---------------------------------11月7日当周--------------------------------

11月7日(一)

0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 2.9% 2.8%

经季节调整失业率 3.0% 3.0%

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +0.2% +0.5%

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- 负18.5

1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.1% -0.3%

(较上年同期) -0.5% -1.0%

1100 德国总工业生产(较前月) 9月 +0.3% -1.0%

11月8日(二)

0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.3%

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 -- 负23

0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负32 负17

0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 顺差120 顺差138

出口(较前月) -1.5% +3.5%

进口(较前月) +0.4% 持平

0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差56 逆差50

出口(亿欧元) -- 374.20

进口(亿欧元) -- 423.87

0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- +0.2%

(较上年同期) -- -1.0%

制造业产出(较前月) -- -0.3%

(较上年同期) -- +1.5%

11月9日(三)

0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 9月 -- 赤字1,028

0930 英国贸易收支(亿英镑) 9月 -- 逆差77.7

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差48.7

11月10日-11月15日

0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 10月 -- +0.3%

(较上年同期) +5.6% +5.7%

11月10日(四)

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.1% 持平

(较上年同期) +2.4% +2.4%

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.5% +2.5%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.8% +2.8%

0745 法国工业生产(较前月) 9月 -0.7% +0.5%

0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 9月 -1.3% +4.3%

工业生产(较上年同期) +2.5% +4.7%

1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5%

11月11日(五)

0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -- +1.7%

(较上年同期) -- +17.5%

产出物价(较前月) -- +0.3%

(较上年同期) -- +6.3%

核心产出物价(较前月) -- +0.3%

(较上年同期) -- +3.8%

(完)

--编译 梁睿雪;审校 王冠中

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