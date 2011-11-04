欧洲经济指标预测--11月4日-11月11日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月4日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------10月31日当周-------------------------------
11月3日-11月30日
0001 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.1% -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -2.3% -2.3%
11月4日(五)
0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 10月 45.0 45.8
0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.0 46.0
综合PMI -- 46.8
0853 德国Markit服务业PMI 10月 52.1 52.1
0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 47.2 47.2
综合PMI 47.2 47.2
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +5.8% +5.9%
1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.1% -1.4%
---------------------------------11月7日当周--------------------------------
11月7日(一)
0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 2.9% 2.8%
经季节调整失业率 3.0% 3.0%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +0.2% +0.5%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- 负18.5
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.1% -0.3%
(较上年同期) -0.5% -1.0%
1100 德国总工业生产(较前月) 9月 +0.3% -1.0%
11月8日(二)
0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.3%
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 -- 负23
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负32 负17
0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 顺差120 顺差138
出口(较前月) -1.5% +3.5%
进口(较前月) +0.4% 持平
0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差56 逆差50
出口(亿欧元) -- 374.20
进口(亿欧元) -- 423.87
0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- +0.2%
(较上年同期) -- -1.0%
制造业产出(较前月) -- -0.3%
(较上年同期) -- +1.5%
11月9日(三)
0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 9月 -- 赤字1,028
0930 英国贸易收支(亿英镑) 9月 -- 逆差77.7
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差48.7
11月10日-11月15日
0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) +5.6% +5.7%
11月10日(四)
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.1% 持平
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.5% +2.5%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0745 法国工业生产(较前月) 9月 -0.7% +0.5%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 9月 -1.3% +4.3%
工业生产(较上年同期) +2.5% +4.7%
1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5%
11月11日(五)
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -- +1.7%
(较上年同期) -- +17.5%
产出物价(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +6.3%
核心产出物价(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.8%
(完)
--编译 梁睿雪;审校 王冠中
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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