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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 07:55 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月4日

* 头版头条:

--有关人士透露,在已上报的新成品油定价机制方案中,除明确缩短调价周期,加快调价频率等,另一项改革是当国际油价在一定价格区间内波动时,有关部门将不再下发通知,而是可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格.

* 其他:

--中国证监会副主席刘新华指出,前三季上市公司债券融资额增逾2倍.下一步要大力发展债券市场,推进统一监管的场外市场建设,增加资本市场的弹性和包容性.

--中国经济体制改革会副会长樊纲表示,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能保持8%甚至8.5%的增长

--国土部矿产开发管理司副司长薄志平表示,未来要继续打击稀土开发领域的违法违规行为,推进稀土开发整合,进而探索建立稀土交易中心.

--证监会创业板发行监管部有关人士指出,正紧锣密鼓地研究创业板再融资方面的规定.

--新兴铸管(000778.SZ)拟认购加拿大铁矿开发企业AEIAXI.V发行的500万加元零息可转换债券.

--万科(000002.SZ)10月销售面积100.4万平方米,销售金额103.4亿元,同比下降23%和33%.

--泰达股份(000652.SZ)拟投资4.5亿元参与子公司渤海证券的增发筹资.

--温州市9月的地产贷款与个人购房贷款,银行承兑汇票,个人消费贷款,企业存款等指标环比均呈降温趋势,而银行业不良贷款率10年来首次上升.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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