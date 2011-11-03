《中国报摘》--中国证券报11月4日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--有关人士透露,在已上报的新成品油定价机制方案中,除明确缩短调价周期,加快调价频率等,另一项改革是当国际油价在一定价格区间内波动时,有关部门将不再下发通知,而是可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格.
* 其他:
--中国证监会副主席刘新华指出,前三季上市公司债券融资额增逾2倍.下一步要大力发展债券市场,推进统一监管的场外市场建设,增加资本市场的弹性和包容性.
--中国经济体制改革会副会长樊纲表示,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能保持8%甚至8.5%的增长
--国土部矿产开发管理司副司长薄志平表示,未来要继续打击稀土开发领域的违法违规行为,推进稀土开发整合,进而探索建立稀土交易中心.
--证监会创业板发行监管部有关人士指出,正紧锣密鼓地研究创业板再融资方面的规定.
--新兴铸管(000778.SZ)拟认购加拿大铁矿开发企业AEIAXI.V发行的500万加元零息可转换债券.
--万科(000002.SZ)10月销售面积100.4万平方米,销售金额103.4亿元,同比下降23%和33%.
--泰达股份(000652.SZ)拟投资4.5亿元参与子公司渤海证券的增发筹资.
--温州市9月的地产贷款与个人购房贷款,银行承兑汇票,个人消费贷款,企业存款等指标环比均呈降温趋势,而银行业不良贷款率10年来首次上升.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。