〔欧元区经济〕重陷衰退的可能性已超过50%--欧洲央行管委莫尔许

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布鲁塞尔11月3日电---欧洲央行管理委员会成员莫尔许周四接受卢森堡RTL电台采访时表示,经济陷入衰退的可能性已经上升到逾50%.采访之前,欧洲央行令人意外地宣布降息25基点.
"几个月前,我们认为重陷衰退,经济在一个以上的季度出现负增长,其可能性低于10%,而现在这种可能性已升至50%以上."他对该电台表示.
"我们看到,在过去几周或几个月中,经济实际上呈直线下滑状态."莫尔许说.
"市场不再相信任何人,风险厌恶情绪大幅上升,连公债都没有人买了,这实在是非常巨大的危险."央行降息後他在卢森堡报纸Tageblatt周四的一次专访中这样说道.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。