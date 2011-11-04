〔欧元区经济〕重陷衰退的可能性已超过50%--欧洲央行管委莫尔许

路透布鲁塞尔11月3日电---欧洲央行管理委员会成员莫尔许周四接受卢森堡RTL电台采访时表示,经济陷入衰退的可能性已经上升到逾50%.采访之前,欧洲央行令人意外地宣布降息25基点.

"几个月前,我们认为重陷衰退,经济在一个以上的季度出现负增长,其可能性低于10%,而现在这种可能性已升至50%以上."他对该电台表示.

"我们看到,在过去几周或几个月中,经济实际上呈直线下滑状态."莫尔许说.

"市场不再相信任何人,风险厌恶情绪大幅上升,连公债都没有人买了,这实在是非常巨大的危险."央行降息後他在卢森堡报纸Tageblatt周四的一次专访中这样说道.(完)