〔日本个股〕丰田汽车称下周泰国工厂将继续停工并维持减产计划

路透东京11月4日电---日本丰田汽车(7203.T)周五表示,三家泰国工厂下周将继续停工,且维持日本国内减产措施,同时在北美、南非及部分亚洲市场减产,因泰国供应商受洪水影响导致零部件短缺.

此前,日产汽车(7201.T)表示,泰国洪灾的影响或将至少再持续一周;本田汽车(7267.T)则称影响可能持续数月,因此丰田此举在广泛预期之中.