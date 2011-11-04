〔日本个股〕丰田汽车称下周泰国工厂将继续停工并维持减产计划

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月4日电---日本丰田汽车(7203.T)周五表示,三家泰国工厂下周将继续停工,且维持日本国内减产措施,同时在北美、南非及部分亚洲市场减产,因泰国供应商受洪水影响导致零部件短缺.
此前,日产汽车(7201.T)表示,泰国洪灾的影响或将至少再持续一周;本田汽车(7267.T)则称影响可能持续数月,因此丰田此举在广泛预期之中.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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