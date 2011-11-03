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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 07:58 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月4日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

11/4 深 华西能源 002630 4,200 17.00 34.62 西南证券 11/9

11/8 深 道明光学 002632 不超过2,667 -- -- 海通证券 11/11

11/11 深 申科股份 002633 不超过2,500 -- -- 兴业证券 11/16

*11/14 深 海 联 讯 300277 不超过1,700 -- -- 平安证券 11/17

*11/16 深 安洁科技 002635 不超过3,000 -- -- 安信证券 11/21

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

*11/7 沪 玉龙股份 (601028.SS) 6,360 10.80 19.29 平安证券

-- 深 八菱科技 002592 -- 17.11 18.40 民生证券

-- 深 德尔家居 002631 -- 22.00 36.07 国信证券 11/7

-- 深 三丰智能 300276 -- 25.50 45.54 海通证券 11/8

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯

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