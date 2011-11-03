《中国已公布新股发行上市日程表》--11月4日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/4 深 华西能源 002630 4,200 17.00 34.62 西南证券 11/9
11/8 深 道明光学 002632 不超过2,667 -- -- 海通证券 11/11
11/11 深 申科股份 002633 不超过2,500 -- -- 兴业证券 11/16
*11/14 深 海 联 讯 300277 不超过1,700 -- -- 平安证券 11/17
*11/16 深 安洁科技 002635 不超过3,000 -- -- 安信证券 11/21
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*11/7 沪 玉龙股份 (601028.SS) 6,360 10.80 19.29 平安证券
-- 深 八菱科技 002592 -- 17.11 18.40 民生证券
-- 深 德尔家居 002631 -- 22.00 36.07 国信证券 11/7
-- 深 三丰智能 300276 -- 25.50 45.54 海通证券 11/8
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 冉莹; 审校 杨淑祯
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。