〔美国个股〕超微半导体拟2012年首季全球裁员10%,节省成本2亿美元

路透11月3日电---超微半导体(AMD)AMD.N周四公布一项计划,拟通过全球裁员10%和精简内部业务流程,在2012年节省约2亿美元营业成本.

本次裁员计划是首席执行官Rory Read在8月上任後的第一把火.AMD未能在兴旺的移动设备市场抓住机会,反将市场份额输给较大竞争对手英特尔(INTC.O).

"考虑到新任CEO的运营背景,这个消息并不很令人惊讶,让外人来管理公司就是为了要做这件事.不过他们公司目前的问题变得更加严重,"JMP Securities分析师Alex Gauna说.

AMD发表声明称,裁员应在2012年第一季完成.节省下来的资金明年可用于开发低功耗芯片,向新兴市场和云计算领域扩展.

AMD股价周四收扬近5%至5.73美元,但在盘後交易中下滑至5.70美元.(完)