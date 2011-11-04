〔美国个股〕超微半导体拟2012年首季全球裁员10%,节省成本2亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月3日电---超微半导体(AMD)AMD.N周四公布一项计划,拟通过全球裁员10%和精简内部业务流程,在2012年节省约2亿美元营业成本.
本次裁员计划是首席执行官Rory Read在8月上任後的第一把火.AMD未能在兴旺的移动设备市场抓住机会,反将市场份额输给较大竞争对手英特尔(INTC.O).
"考虑到新任CEO的运营背景,这个消息并不很令人惊讶,让外人来管理公司就是为了要做这件事.不过他们公司目前的问题变得更加严重,"JMP Securities分析师Alex Gauna说.
AMD发表声明称,裁员应在2012年第一季完成.节省下来的资金明年可用于开发低功耗芯片,向新兴市场和云计算领域扩展.
AMD股价周四收扬近5%至5.73美元,但在盘後交易中下滑至5.70美元.(完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。