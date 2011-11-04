〔中国能源〕成品油调价方式或调整,国际油价波动时公司自行调价--报载

路透上海11月4日电---中国成品油定价方式将更趋透明化.中国证券报周五援引消息人士透露,在已上报的新成品油定价机制方案中,要求当国际油价在一定价格区间内波动时,有关部门将不再就每次调价下发通知,而可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格.

该消息人士表示,所谓"自动对应调整",是指一旦达到新机制中的调价条件,三大石油公司无需等待有关部门调价通知,即可对应新机制规定价格自行宣布调价,这将是新机制中重要的变革之一.

他介绍,在上述价格区间内,当国内油价满足下调条件时,三大石油公司要在第一时间下调油价;当国内油价满足上调条件时,三大石油公司可根据各地区汽柴油供应情况,选择不上调或在最高限价内适度上调油价.

中国三大石油公司包括,中国石化(600028.SS)、中国石油(601857.SS)(0857.HK)及中海油(0883.HK).

报导并指出,新成品油定价机制方案中,还明确要求缩短调价周期、加快调价频率及调整挂靠油种.

据介绍,新机制中,可能将调价周期缩短至10个工作日.业内人士介绍,现行定价机制虽然规定"22天+4%"的调价条件,但达成条件需要参照的具体参数及计算公式并未对外公布,各机构只是按照自己推导的公式进行模拟测算,计算结果并不十分准确.

按规定,国际市场三地原油价格连续22个工作日,移动平均价格变化超过4%时,有关部门即可相应调整成品油价格.

分析人士认为,如果新机制出台,将有利于理顺长期以来国内国际油价脱钩局面,在一定程度上缓解油荒.新机制对缓解石油公司炼油板块亏损压力,将起到积极作用.但在国际油价持续走高趋势下,与国际油价接轨程度更深的新机制或使国内油价上调频率加快.(完)