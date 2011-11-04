中航技5亿美元投资大单夭折,重获斯里兰卡新合同

(本文由路透中文网编译提供)

路透科伦坡11月3日电---斯里兰卡一周前取消与中国航空技术进出口公司（CATIC）签署的价值5亿美元的酒店投资协议，现给予该公司一份价值8,960万美元的新合同。

上述酒店投资协议是自2009年斯里兰卡结束长达25年的内战以来，该国最大的外商直接投资之一。

不过，斯里兰卡内阁发言人朗布卫拉（Keheliya Rambukwella）表示，新合同并非取消酒店投资协议的交换条件或补偿。新合同项目是将莫勒图沃大学理工学院搬迁到新校区。

他在新闻简报会上说：“这是一项不同的交易，参与投标的企业必须拥有充裕的资金。”

朗布卫拉称，这一新项目由中国政府提供资金支持。

斯里兰卡正大规模举债，发展其因内战而搁置的基础设施建设，金额将达60亿美元。中国是2009-2010年间该国的最大投资方，两年累计投资20亿美元。（完）