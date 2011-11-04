《中国报摘》--其他报纸重要消息11月4日(I)

**上海证券报**

--上海家化集团两大竞购方平安和海航昨上交标书.据了解,海航已提出未来将向家化注资50亿元人民币用于国际化战略,而平安则从客户资源,品牌渠道等方面阐述了未来经营的一些设想.

--中国船舶工业协会近日公布数据显示,今年来国内船厂新承船舶订单量同比下降四成,目前主要工作是完成前两年造船热时接下的订单.业内人士预计,2013年造船业将集体陷入谷底.

**人民日报**

--铁道部对外表态,在国家有关部门的大力支持下,加大资金筹措力度,并于近日将筹措到的资金拨付到各建设单位.根据安排,将于11月20日之前,把工程欠款拨付到位,以保证在建铁路项目的连续施工.10月31日,中国轨道交通装备两大供应商--中国南车、中国北车已分别收到铁道部近60亿元、约45亿元的应收销售商品款.

--国家安全监管总局消息,位于河南省三门峡市的义马煤业集团千秋煤矿3日19时45分许发生冲击地压事故,已造成二人遇难,59人被困井下.

--近三年来,中国零售业能耗水平呈稳步下降趋势,预计2011年零售业万元营业额能耗量同比下降约15%.

--国家工商总局日前发布的全国市场主体发展总体情况显示,今年三季度,全国新登记各类市场主体呈大幅增长态势.新登记注册企业72.53万户,同比增长54.41%;内资企业登记注册71.37万户,同比增长55.56%,其中私营企业登记注册67.67万户,同比增长62.29%;个体工商户新注册206.31万户;农民专业合作社新登记3.86万户,同比增长17%.

**第一财经日报**

--华融资产管理公司挂牌出让温州银行1.07亿股股权,总挂牌价格4.23亿元.

**21世纪经济报道**

--便利店WOWO副董事长汤耀华表示,公司正考虑在香港或国内创业板上市,具体消息明年可见分晓.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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