〔韩国股市〕盘初上涨2.24%,LG电子续跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔11月4日电---韩国股市周五开盘走升,此前希腊放弃拟议中的全民公投[ID:nCN1196798],而且欧洲央行(ECB)意外降息[ID:nCN1196706].全民公投可能导致希腊退出欧元区.
但是LG电子(LG Electronics)(066570.KS)股价续跌2.1%,该公司周四尾盘宣布,决定发行价值9.5亿美元的新股[ID:nCN1195604],印证了此前一日导致其股票重挫的市场传闻.
0005GMT时,综合股价指数.KS11上涨2.24%,至1,911.91点.(完)
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--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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