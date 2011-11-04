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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 08:23 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨2.24%,LG电子续跌

路透首尔11月4日电---韩国股市周五开盘走升,此前希腊放弃拟议中的全民公投[ID:nCN1196798],而且欧洲央行(ECB)意外降息[ID:nCN1196706].全民公投可能导致希腊退出欧元区.

但是LG电子(LG Electronics)(066570.KS)股价续跌2.1%,该公司周四尾盘宣布,决定发行价值9.5亿美元的新股[ID:nCN1195604],印证了此前一日导致其股票重挫的市场传闻.

0005GMT时,综合股价指数.KS11上涨2.24%,至1,911.91点.(完)

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--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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