〔中国个股〕新兴铸管拟认购加拿大铁矿开发商AEI的500万加元可转债

路透上海11月4日电---中国新兴铸管股份有限公司(000778.SZ)周五公告称,拟认购参股公司加拿大铁矿开发商Advanced Explorations Inc(AEI)AXI.V500万加元的可转换债券.

公告指出,这批债券的转换期将始于明年6月1日或AEI正式提交旗下Roche Bay铁矿项目的银行可研报告.新兴铸管有权选择将所持可转债全部或者部分转换为AEI之普通股,转股价格为0.45加元.若是新兴铸管没有全部换股,馀额由AEI偿还给新兴铸管,偿还日为AEI接到款项後的两年.

自2011年开始,AEI公司开发的重点工作主要围绕Roche Bay项目的C区展开,已完成了对Roche Bay 铁矿C区项目的预可行性研究报告,AEI公司将于2012年4月完成银行可行性研究报告.目前,AEI公司完成该银行可研报告尚有500万加元的缺口.

新兴铸管与香港华鑫国际的合资公司去年10月认购AEI公司2,123万股,持股14.5%,成为AEI第一大股东.新兴铸管持有该合资公司70%股权.

根据去年10月签定的框架协议,未来新兴铸管有权增持AEI至40%,或投资5,000万加元,与AEI公司组建以Roche Bay项目为基础的项目合资公司,持有合资公司50%股份.

新兴铸管指出,此次认购可转债将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作,并此为平台,稳定上游原材料供应,实现本公司业务向上游产业延伸,完善钢铁产业链.

新兴铸管周四收报8.27元人民币,过去三个月跌15%,AEI周四收报0.36加元,涨0.005加元.(完)