〔中国经济〕今年外贸总值已累计突破3万亿美元,创历史新高--海关总署

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京11月4日电---中国海关总署周四表示,截至2日(周三),中国今年对外贸易进出口总值累计突破3万亿美元,再创历史新高.
海关总署网站新闻稿并称,今年以来,中国采取措施稳增长、调结构、促平衡,加快对外贸易发展方式转变,使对外贸易继续保持了较快稳定增长.
中国外贸进出口总值分别在2004年和2007年突破1万亿和2万亿美元关口.
中国海关此前公布,1-9月进出口总值达2.68万亿美元,9月录得贸易顺差145.1亿美元,当月出口同比增长17.1%,进口增长20.9%,均低于预估.[ID:nEAP307902]
商务部发言人沈丹阳上月表示,近几个月影响中国外贸发展的不利因素增加,未来两个季度的外贸形势会相当严峻.[ID:nCN1160846] (完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
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