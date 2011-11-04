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中国财经 | 2011年 11月 4日 星期五 08:31 BJT

〔中国经济〕今年外贸总值已累计突破3万亿美元,创历史新高--海关总署

路透北京11月4日电---中国海关总署周四表示,截至2日(周三),中国今年对外贸易进出口总值累计突破3万亿美元,再创历史新高.　

海关总署网站新闻稿并称,今年以来,中国采取措施稳增长、调结构、促平衡,加快对外贸易发展方式转变,使对外贸易继续保持了较快稳定增长.

中国外贸进出口总值分别在2004年和2007年突破1万亿和2万亿美元关口.

中国海关此前公布,1-9月进出口总值达2.68万亿美元,9月录得贸易顺差145.1亿美元,当月出口同比增长17.1%,进口增长20.9%,均低于预估.[ID:nEAP307902]

商务部发言人沈丹阳上月表示,近几个月影响中国外贸发展的不利因素增加,未来两个季度的外贸形势会相当严峻.[ID:nCN1160846] (完)

欲了解更多详情,请点选海关总署网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯

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