〔中国经济〕已基本实现"软着陆",明年仍能保持8-8.5%以上增速--专家

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月4日电---中国经济体制改革会副会长樊纲称,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能保持8%甚至8.5%以上的增速.
中国证券报周五援引他的话称,由于及时调控房地产市场,中国没有像美国、日本当年那样形成全国性大泡沫.经过一年半时间以来的房地产调控和货币政策的调整,中国经济已经基本实现"软着陆".
"中国经济最优的增长不是两位数的增长,而是可持续的、没有通货膨胀和通货紧缩的增长."樊纲称.
他认为,要实现这种健康增长,在某种时候经济增速会出现一定的下滑,但下滑并不意味着滞胀.中国经济增速从11%降到9%,仍是世界最高的增速,而且是比较稳定的增长.
中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月CPI同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月新高至6.5%.(完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。