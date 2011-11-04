〔中国经济〕已基本实现"软着陆",明年仍能保持8-8.5%以上增速--专家

路透北京11月4日电---中国经济体制改革会副会长樊纲称,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能保持8%甚至8.5%以上的增速.

中国证券报周五援引他的话称,由于及时调控房地产市场,中国没有像美国、日本当年那样形成全国性大泡沫.经过一年半时间以来的房地产调控和货币政策的调整,中国经济已经基本实现"软着陆".

"中国经济最优的增长不是两位数的增长,而是可持续的、没有通货膨胀和通货紧缩的增长."樊纲称.

他认为,要实现这种健康增长,在某种时候经济增速会出现一定的下滑,但下滑并不意味着滞胀.中国经济增速从11%降到9%,仍是世界最高的增速,而且是比较稳定的增长.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月CPI同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月新高至6.5%.(完)