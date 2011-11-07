《美国上市公司业绩公布日程表》--11月7日-11月14日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
汤森路透11月4日电---以下为标准普尔500企业中将于11月7日-11月14日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11/7 AMC Q1 Carefusion Corp CFN 0.33 15 0.30
11/7 AMC Q3 Priceline.com Inc (PCLN.O) 9.30 21 5.33
11/7 Q3 Progressive Corp (PGR) 0.38 20 0.37
11/7 BMO Q1 Sysco Corp (SYY) 0.52 9 0.51
11/8 Q3 International Flavors & Fragrances Inc (IFF) 1.05 9 0.98
11/8 Q4 International Game Technology (IGT) 0.23 17 0.18
11/8 BMO Q4 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) (ROK) 1.21 14 0.91
11/9 BMO Q2 Computer Sciences Corp (CSC) 0.68 12 1.18
11/9 AMC Q1 思科(Cisco System) (CSCO.O) 0.39 35 0.42
11/9 BMO Q3 Dean Foods Co (DF) 0.15 14 0.13
11/9 Q3 Macy's, Inc. (M) 0.16 15 0.08
11/9 BMO Q2 Polo Ralph Lauren Corp (RL) 2.24 14 2.09
11/10 AMC Q4 迪士尼(Walt Disney) (DIS) 0.54 27 0.45
11/10 AMC Q3 Nordstrom Inc (JWN) 0.58 22 0.53
11/10 12:00 Q3 Kohls Corp. (KSS) 0.78 20 0.63
11/10 AMC Q3 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.26 30 0.15
11/10 BMO Q4 维亚康母(Viacom) VIAb 1.03 29 0.75
11/11 BMO Q4 DR Horton Inc (DHI) 0.14 22 -0.03
11/14 BMO Q3 jcpenney Co Inc (JCP) -0.10 11 0.19
11/14 Q3 Lowes Companies Inc (LOW) 0.33 22 0.31
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 李爽
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
恶劣天气造成的航运中断，使得今年1月从澳洲黑德兰港发往中国的铁矿石货运量较前月下降7.8%。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)