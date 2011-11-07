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公司新闻(中文) | 2011年 11月 7日 星期一 08:47 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月7日-11月14日

汤森路透11月4日电---以下为标准普尔500企业中将于11月7日-11月14日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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11/7 AMC Q1 Carefusion Corp CFN 0.33 15 0.30

11/7 AMC Q3 Priceline.com Inc (PCLN.O) 9.30 21 5.33

11/7 Q3 Progressive Corp (PGR) 0.38 20 0.37

11/7 BMO Q1 Sysco Corp (SYY) 0.52 9 0.51

11/8 Q3 International Flavors & Fragrances Inc (IFF) 1.05 9 0.98

11/8 Q4 International Game Technology (IGT) 0.23 17 0.18

11/8 BMO Q4 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) (ROK) 1.21 14 0.91

11/9 BMO Q2 Computer Sciences Corp (CSC) 0.68 12 1.18

11/9 AMC Q1 思科(Cisco System) (CSCO.O) 0.39 35 0.42

11/9 BMO Q3 Dean Foods Co (DF) 0.15 14 0.13

11/9 Q3 Macy's, Inc. (M) 0.16 15 0.08

11/9 BMO Q2 Polo Ralph Lauren Corp (RL) 2.24 14 2.09

11/10 AMC Q4 迪士尼(Walt Disney) (DIS) 0.54 27 0.45

11/10 AMC Q3 Nordstrom Inc (JWN) 0.58 22 0.53

11/10 12:00 Q3 Kohls Corp. (KSS) 0.78 20 0.63

11/10 AMC Q3 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.26 30 0.15

11/10 BMO Q4 维亚康母(Viacom) VIAb 1.03 29 0.75

11/11 BMO Q4 DR Horton Inc (DHI) 0.14 22 -0.03

11/14 BMO Q3 jcpenney Co Inc (JCP) -0.10 11 0.19

11/14 Q3 Lowes Companies Inc (LOW) 0.33 22 0.31

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

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