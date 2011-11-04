版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:14 BJT

〔日本股市〕盘初走强逾1%,因对希腊公投影响欧洲局势的忧虑消褪

路透东京11月4日电---日本股市日经指数周五盘初升逾1%,跟随美股涨势,因对希腊将放弃公投持乐观态度.公投或损及遏制欧债危机的方案.此前一日日本市场恰逢假日休市.

日经指数.N225盘初走强1.3%至8,754.14点.东证股价指数.TOPX亦升1.3%至748.24点.

--编译 梁睿雪;审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐