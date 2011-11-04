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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:24 BJT

〔表格〕外国投资人10月29日止当周买超日本股票1,031亿日圆

路透东京11月4日电---日本财务省周五公布的资本流动数据显示,外国投资人上周买超日本股票1,031亿日圆(13亿美元).

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

10月23-29日 +103.1 +306.1 +210.8

10月16-22日 -41.7 -488.4r -304.4

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

10月23-29日 -93.3 +1,063.0 +14.1

10月16-22日 -21.0 +1,021.4r -23.6 (完)

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--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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