〔表格〕外国投资人10月29日止当周买超日本股票1,031亿日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月4日电---日本财务省周五公布的资本流动数据显示,外国投资人上周买超日本股票1,031亿日圆(13亿美元).
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
10月23-29日 +103.1 +306.1 +210.8
10月16-22日 -41.7 -488.4r -304.4
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
10月23-29日 -93.3 +1,063.0 +14.1
10月16-22日 -21.0 +1,021.4r -23.6 (完)
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--编译 徐文焰;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。