〔中国证券〕前三季上市公司债券融资增逾两倍,将大力发展债券市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月4日电---中国证监会副主席刘新华表示,前三季度,上市公司债券融资达到1,439亿元人民币,同比增长219%.下一步证监会并将大力发展债券市场.
中国证券报周五援引刘新华的话称,证监会将着力改善市场体系结构,大力发展债券市场,推进统一监管的场外市场建设;强化资本市场培育和发展战略性新兴产业的作用,增加资本市场的弹性和包容性,发挥好资本市场优化资源配置功能;
同时,还将着力完善市场运行机制,在股票发行的询价、定价、发行承销等过程中进一步强化市场约束;着力建立诚信系统建设,加快完善诚信数据库和诚信建设机制,公布诚信监管手段,依法严惩内部交易、虚假信息披露、市场操纵等违法违规行为;
并稳步推进证券、期货产品的创新,加强监管协调,健全外部风险预警防范和处置,更好地维护金融市场的安全.
据刘新华介绍,前三季度,2,294家A股上市公司实现营业收入约16万亿元,同比增长24%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。