〔中国证券〕前三季上市公司债券融资增逾两倍,将大力发展债券市场

路透上海11月4日电---中国证监会副主席刘新华表示,前三季度,上市公司债券融资达到1,439亿元人民币,同比增长219%.下一步证监会并将大力发展债券市场.

中国证券报周五援引刘新华的话称,证监会将着力改善市场体系结构,大力发展债券市场,推进统一监管的场外市场建设;强化资本市场培育和发展战略性新兴产业的作用,增加资本市场的弹性和包容性,发挥好资本市场优化资源配置功能;

同时,还将着力完善市场运行机制,在股票发行的询价、定价、发行承销等过程中进一步强化市场约束;着力建立诚信系统建设,加快完善诚信数据库和诚信建设机制,公布诚信监管手段,依法严惩内部交易、虚假信息披露、市场操纵等违法违规行为;

并稳步推进证券、期货产品的创新,加强监管协调,健全外部风险预警防范和处置,更好地维护金融市场的安全.

据刘新华介绍,前三季度,2,294家A股上市公司实现营业收入约16万亿元,同比增长24%.(完)