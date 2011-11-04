〔美股业绩〕AIG第三季净亏逾40亿美元,受飞机租赁业务及市场疲弱拖累(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透11月3日电---保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四公布,第三季亏损超过40亿美元,因其飞机租赁分支为部分机队作减计支出,且公司持有三分之一股权的亚洲保险商美国友邦保险(AIA)(1299.HK)合理值下滑.
这是自2008年以来的15个季度中,AIG第10次季度亏损超过10亿美元.
该公司公布财报後,其股价在盘後交易中下挫3.2%,随後略有反弹,因AIG称将回购10亿美元股票.
AIG核心的保险业务实现营业利润,其抵押贷款保险分支在行业整体环境艰难的情况下,仍提高价格并扩大了市场份额.
不过这并不足以抵消支出的影响,支出部分是由股权价值下滑和债市下跌所推动.
AIG公布第三季亏损41.1亿美元,或每股亏损2.16美元,去年同期为亏损25.2亿美元或每股18.53美元.去年同期该公司计入一系列资产出售支出且股份基数较小.
第三季AIG运营亏损为30.4亿美元,或每股1.60美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预计AIG期内每股亏损0.63美元,但预估区间极宽,从每股亏损0.22美元至0.99美元不等.
AIG表示其飞机租赁分支ILFC为95架飞机减值15亿美元,因客户更看好更新和更节能的机型.其友邦持股的合理值也减少了23亿美元.
AIG第三季还面临巨灾理赔亏损共计5.74亿美元,其中多数缘自飓风Irene和热带风暴Lee.
不过该公司表示,其保险部门仍录得近9亿美元的税前营业利润.(完)
--编译 徐文焰;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选