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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:46 BJT

〔中国个股〕万科10月销售额达103.4亿元,同比下降33.3%

路透上海11月4日电---中国最大房地产公司-万科企业股份有限公司(000002.SZ)周五公告称,10月公司实现销售额103.4亿元人民币,同比下降33.3%,较上月亦下降17.3%.

万科200002.SZ公告指出,10月份公司实现销售面积100.4万平方米,同比下降23%.今年前十月,公司累计实现销售面积941.5万平方米,销售金额1,074.3亿元.

公告还表示,近期公司新增两个开发项目,即中山水晶城项目和乌鲁木齐南山水西沟镇项目,均位于三线城市.两项目需分别支付地价款约4.5亿元和0.4亿元.

万科近期还参与武汉汉阳国际旧改项目,万科拥有100%项目权益.根据当前规划条件,项目建筑面积约为57.1万平方米,预计需支付综合改造成本约15亿元.

随着中国房地产调控的继续执行,国内部分房地产开发商面临资金压力,上海,北京等地有些房地产项目已出现大幅降价.

万科A股周四收报7.76元.(完)

--发稿 林琦 审校 杨淑祯

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