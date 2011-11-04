〔中国个股〕万科10月销售额达103.4亿元,同比下降33.3%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月4日电---中国最大房地产公司-万科企业股份有限公司(000002.SZ)周五公告称,10月公司实现销售额103.4亿元人民币,同比下降33.3%,较上月亦下降17.3%.
万科200002.SZ公告指出,10月份公司实现销售面积100.4万平方米,同比下降23%.今年前十月,公司累计实现销售面积941.5万平方米,销售金额1,074.3亿元.
公告还表示,近期公司新增两个开发项目,即中山水晶城项目和乌鲁木齐南山水西沟镇项目,均位于三线城市.两项目需分别支付地价款约4.5亿元和0.4亿元.
万科近期还参与武汉汉阳国际旧改项目,万科拥有100%项目权益.根据当前规划条件,项目建筑面积约为57.1万平方米,预计需支付综合改造成本约15亿元.
随着中国房地产调控的继续执行,国内部分房地产开发商面临资金压力,上海,北京等地有些房地产项目已出现大幅降价.
万科A股周四收报7.76元.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。